НАСА отправит новый марсоход в кратер Езеро в 2020 году

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американское аэрокосмическое агентство (НАСА) отправит новый марсоход на Красную планету в 2020 году в кратер Езеро. Об этом сообщает BBC.

Специалисты НАСА полагают, что в скалах этого кратера, ширина которого достигает 50 км, могли сохраниться признаки древней жизни на Марсе. Глубина кратера - 500 м.

Спутниковые изображения Езеро указывают на то, что там была дельта реки, которая впадала в большое озеро. В такой среде 3,5-3,9 млрд лет назад могли появиться бактерии. В то время Марс был более теплым и влажным, чем сейчас.

Кратер был выбран после четырех лет консультаций с исследователями Марса. Езеро стал фаворитом голосования на одной из последних конференций НАСА.

Одна из других ключевых целей миссии 2020 года - выбрать и "упаковать" в небольшие канистры образцы породы, которые можно будет собрать и доставить на Землю для анализа.

Проект марсохода 2020 года основан на роботе "Кьюриосити", который НАСА посадили в кратер Гэйл в 2012 году. "Кьюриосити" стал огромным успехом, и агентство хочет его повторить. Использование того же "шаблона" позволяет сэкономить деньги на запчастях.

С точки зрения инструментария новый аппарат немного отличается от своего предшественника. У него снова будут камеры, автоматическая рука, бур и лазер, но на новую модель также установили сенсоры и приборы для анализа. Марсоход сможет даже провести эксперимент: проверить, как будущие астронавты смогут производить кислород на Марсе.-0-

Фото НАСА