NASA покажет сегодня онлайн-трансляцию полного солнечного затмения

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители и гости Чили и Аргентины смогут сегодня наблюдать полное солнечное затмение. Для всех остальных жителей Земли NASA организует онлайн-трансляцию этого астрономического явления, пишет
NASA установило партнерские отношения с Исследовательским центром в Сан-Франциско, чтобы показать людям во всем мире
Наряду с полным затмением в Аргентине и Чили, по данным NASA, также можно будет наблюдать частичное солнечное затмение в Эквадоре, Перу, Боливии, Парагвае и Уругвае, в некоторых частях Колумбии, Бразилии, Венесуэлы и Панамы.
Солнечное затмение происходит в новолуние, когда Луна полностью или частично закрывает собой Солнце. Следующее затмение Солнца в этом году ожидается 26 декабря.-0-
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