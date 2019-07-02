NASA покажет сегодня онлайн-трансляцию полного солнечного затмения

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители и гости Чили и Аргентины смогут сегодня наблюдать полное солнечное затмение. Для всех остальных жителей Земли NASA организует онлайн-трансляцию этого астрономического явления, пишет CNN .

NASA установило партнерские отношения с Исследовательским центром в Сан-Франциско, чтобы показать людям во всем мире полное солнечное затмение , которое произойдет над Южной Америкой 2 июля в 22.23 по минскому времени. Максимальная фаза затмения составит 1,05, а полная фаза продлится 4 минуты 33 секунды.

Наряду с полным затмением в Аргентине и Чили, по данным NASA, также можно будет наблюдать частичное солнечное затмение в Эквадоре, Перу, Боливии, Парагвае и Уругвае, в некоторых частях Колумбии, Бразилии, Венесуэлы и Панамы.

Солнечное затмение происходит в новолуние, когда Луна полностью или частично закрывает собой Солнце. Следующее затмение Солнца в этом году ожидается 26 декабря.-0-