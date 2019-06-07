NASA успешно испытало квадрокоптер для Марса

7 июня, Минск /Кирилл Пачковский/. Космическое агентство показало испытания беспилотного летательного аппарата, который отправится на Марс в 2020 году, сообщает издание
Видео было опубликовано на YouTube. Ученые несколько лет разрабатывали аппарат, который мог бы летать в условиях атмосферы Красной планеты. Свои проекты предлагали множество инженеров, многие из которых оказались неудачными. Однако в NASA нашли подходящую конструкцию и недавно испытали новый квадрокоптер.
Дрон поместили в камеру, где имитировались атмосферные условия Марса: 1% плотности атмосферы и 40% от гравитации Земли. Беспилотник успешно взлетел и пробыл в воздухе несколько минут. Ученые рады результату, а следующий свой полет аппарат совершит уже над поверхностью Марса, куда он отправится в 2020 году. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3568 BYN
|2.356 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0925 BYN
|2.09 BYN
|2.094 BYN
|RUB
|3.217 BYN
|3.215 BYN
|3.22 BYN