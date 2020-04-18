НАСА возобновляет пилотируемые полеты

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американское космическое агентство НАСА объявило, что уже в следующем месяце осуществит свою первую почти за 10 лет пилотируемую миссию с территории США, сообщает BBC.

Запуск космического корабля Crew Dragon запланирован из космического центра имени Кеннеди во Флориде 27 мая. В программу полета входит стыковка с Международной космической станцией. Dragon уже летал к МКС в марте 2019 года, но тот полет проходил в беспилотном режиме - на борту был только манекен. Корабль в нынешней версии рассчитан на экипаж из четырех человек, но в первый пилотируемый рейс он отправится с двумя астронавтами. В качестве первого экипажа для нового корабля НАСА выбрало ветеранов - Дага Херли и Боба Бенкена. Оба они летали еще на космических челноках "Шаттл".

И ракета, и космический корабль разработаны частной компанией SpaceX, которую возглавляет миллиардер-изобретатель Илон Маск. В случае успеха SpaceX станет первой частной компанией, которая отправит астронавтов НАСА в космос.

После того как в 2011 году завершились полеты космических челноков, ни один американский экипаж не отправлялся на МКС с территории США. Пока что НАСА приходится платить за использование российских космических кораблей "Союз" для доставки астронавтов на МКС. Ракета Falcon-9 и космический корабль Crew Dragon должны стартовать в 20:30 по Гринвичу 27 мая с исторической площадки 39А космического центра - той же, что использовалась для миссий "Аполлон" и "Спейс шаттл". Полет к МКС займет примерно 24 часа. Сколько продлится пребывание экипажа Crew Dragon на борту станции, в НАСА пока не уточняют. Сейчас на МКС работают двое российских космонавтов и один американский астронавт.-0-