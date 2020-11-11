NASA заключило контракт на запуск двух кораблей Cygnus к МКС для доставки 7,5 т груза

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на запуск к Международной космической станции еще двух грузовых космических кораблей Cygnus. Компания-производитель космического грузовика заявила об этом сегодня, сообщает ТАСС.

"Northrop Grumman получила от NASA контракт на две дополнительных миссии в рамках соглашения об услугах коммерческой доставки грузов CRS-2 с запусками, которые намечены на 2023 год. Northrop Grumman во время этих полетов доставит на МКС в целом около 16,5 тыс. фунтов (7,5 т. - Прим. ТАСС) грузов", - отметили в компании.

В начале октября с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане была запущена американская ракета-носитель Antares с Cygnus. Корабль доставил на МКС около 3,6 т груза: продукты, предметы первой необходимости, оборудование для станции, приборы для проведения научных исследований. Antares - двухступенчатая ракета-носитель, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180 разработки НПО "Энергомаш".

Cygnus был создан в рамках программы NASA по доставке грузов на МКС частными компаниями. Первый запуск корабля состоялся 18 сентября 2013 года с космодрома на острове Уоллопс. Всего к 3 октября текущего года состоялось 14 запусков корабля (включая демонстрационный), из них один неудачный. 11 запусков (в том числе аварийный) были произведены с космодрома на острове Уоллопс ракетой Antares, три - с космодрома на мысе Канаверал с помощью Atlas V.-0-