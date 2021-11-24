NASA запустило в космос корабль с миссией по уничтожению астероидов

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический корабль NASA Dart сегодня был запущен с миссией по испытанию технологии, которая поможет сбивать с курса опасные астероиды в случае угрозы их падения на Землю, сообщает ВВС.

Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Dart стартовала сегодня в 09.20 по минскому времени с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Целью корабля станут два астероида, которые вращаются близко друг к другу. Более крупный из двух объектов, называемый Дидимос, имеет размер около 780 м, а его меньший компаньон Диморфос - около 160 м. Космический корабль должен будет врезаться в Диморфос, чтобы изменить его траекторию полета.

Объекты размером с Диморфос могут взорваться с энергией, во много раз превышающей обычную ядерную бомбу, опустошив населенные пункты и оставив десятки тысяч жертв. Астероиды диаметром 300 м и более могут вызвать разрушения в масштабах всего континента, а астероиды размером более 1 км могут вызвать глобальные последствия.

Покинув гравитацию Земли, Dart будет двигаться по собственной орбите вокруг Солнца. Dart врежется в "лунный свет" Диморфоса на скорости около 6,6 км/с. Это должно изменить скорость объекта на долю миллиметра в секунду и его орбиту вокруг Дидимоса. Это очень небольшой сдвиг, но его может быть достаточно, чтобы сбить объект со встречного курса с Землей.

Стоимость миссии Dart обойдется NASA в $325 млн.

В 2005 году Конгресс поручил NASA обнаружить и отследить 90% околоземных астероидов размером более 140 м. Ни один из известных астероидов в этой категории не представляет непосредственной угрозы для Земли, но только около 40% из этих объектов было обнаружено.-0-