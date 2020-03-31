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31 марта 2020, 15:25

NASA запустит новую миссию для исследования солнечных бурь

Фото NASA
Фото NASA

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американское космическое агентство рассказало о новой исследовательской миссии SunRISE. С ее помощью NASA планирует изучать, как на Солнце образуются солнечные бури, сообщается на сайте NASA.

Информация, полученная за время работы миссии, не только улучшит понимание устройства нашей Солнечной системы, но и в конечном итоге поможет защитить астронавтов, которые будут отправляться на Луну и Марс.

"Мы рады добавить новую миссию. Она поможет нам лучше понять Солнце и то, как эта звезда влияет на космическую среду между планетами, - заявила глава гелиофизического управления NASA Никки Фокс. - Чем больше мы знаем о том, каким образом на Солнце происходят вспышки, тем в большей степени мы сможем смягчить их влияние на космические корабли и астронавтов".

Как сообщает ТАСС, миссия будет включать в себя шесть микроспутников, которые будут работать как один телескоп. Ее назвали SunRISE - сокращение от Sun Radio Interferometer Space Experiment - космический эксперимент по исследованию Солнца при помощи радиоинтерферометра. На миссию NASA выделило $62,6 млн, она будет запущена не ранее 1 июля 2023 года.

С помощью спутников SunRISE ученые планируют создать трехмерные карты тех областей Солнца, которые становятся источниками возмущений космической среды, приводящих к появлению солнечных бурь. Кроме того, миссия будет следить за тем, что помогает частицам ускоряться во время движения от Солнца.-0-

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