НАСА запустит в космос 128 детенышей кальмара и 5 тыс. тихоходок

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАСА отправит 128 детенышей кальмаров и 5 тыс. тихоходок на Международную космическую станцию ​​(МКС) на борту ракеты Space X Falcon 9, сообщает BBC.

Запуск микроскопических существ запланирован на 3 июня из Космического центра Кеннеди во Флориде.

В рамках исследования влияния космического полета на полезные взаимодействия между микробами и животными НАСА решил использовать детенышей кальмара бобтейл и тихоходок. Выбор пал на этих существ по причине того, что у кальмаров есть иммунная система, аналогичная иммунной системе человека, а тихоходки, которых чаще называют водяными медведями, считаются самыми выносливыми существами на планете. Микроскопические животные могут переносить более экстремальные условия, чем большинство форм жизни.

НАСА заявляет, что эксперимент поможет поддержать разработку защитных мер для сохранения здоровья космонавтов во время длительных космических полетов.

"Животные, в том числе люди, полагаются на микробы в поддержании здоровья пищеварительной и иммунной системы. Мы не до конца понимаем, как космический полет влияет на эти полезные взаимодействия", - сказал Джейми Фостер, главный исследователь эксперимента. Изучение кальмара поможет решить "эти важные проблемы, связанные со здоровьем". Есть надежда, что информация о тихоходках и их способностях также будет использована для понимания факторов стресса, влияющих на людей в космосе.-0-