Национальная академия наук Беларуси планирует организовать производство электромобилей

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшое производство электромобилей планируется организовать на базе Национальной академии наук, сообщил в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, сообщает БЕЛТА.

"Электромобиль мы впервые представили год назад, модель была создана на базе китайского автомобиля. Сейчас это полностью наша "начинка", начиная от двигателя и включая все основные системы. Надеюсь, в декабре сможем продемонстрировать белорусский автомобиль, - сказал Владимир Гусаков. - Причем мы не только его разработали, но и планируем организовать небольшое производство этих машин на базе академии наук, а дальше разместить его на существующем предприятии Министерства промышленности".

Что касается цены электромобиля, то, предполагает председатель Президиума НАН, он будет бюджетным и доступным для населения: стоимость будет варьироваться в пределах $15-16 тыс. В планах - создать автомобиль представительского класса.-0-