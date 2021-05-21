Научно-исследовательское судно установило рекорд глубины у берегов Японии

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен новый глубоководный рекорд по научному бурению. Такую информацию сообщает BBC.

Исследователи, работающие у берегов Японии, спустили гигантский поршневой пробоотборник на глубину более 8 км, чтобы удалить отложения с морского дна.

Для того, чтобы оборудование опустилось на дно океана, потребовалось 2 часа 40 минут.

Выбранный основной участок в Японской впадине находится очень близко к эпицентру события Тохоку-оки с магнитудой 9,1 в 2011 году, которое также вызвало цунами, разрушившее общины на восточном побережье страны и разрушившее атомную электростанцию ​​Фукусима.-0-