Навигатор для безопасности детей и туристический путеводитель признали лучшими на хакатоне в Гомеле

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сразу два проекта - приложение для безопасного передвижения детей в городе и туристический путеводитель по Гомельской области признаны лучшими по итогам хакатона социально значимых проектов EPAM Engineering Jam, который прошел в Гомеле в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В течение двух дней 10 команд - представители IT-компаний, студенты работали над реализацией идей, которые позволили бы решить определенные социальные вопросы, сделать жизнь людей комфортнее, проще, безопаснее. Партнерами первого в регионе хакатона социально значимых проектов выступили Гомельский облисполком и ГГУ имени Ф.Скорины.

Победителями марафона названы сразу две команды: команда ГГУ имени Ф.Скорины с прототипом приложения для безопасного передвижения детей в городе и команда, работавшая над туристическим путеводителем по Гомельской области.

Приложение по безопасности позволит родителю выстроить со своего телефона пеший маршрут в приложении, установленном на телефоне ребенка, видеть его местоположение. При приближении к местам повышенной опасности (пешеходные переходы, железнодорожные переезды) приложение выключает музыку и временно ограничивает доступ к другим приложениям в телефоне ребенка, а на экран выводится уведомление с просьбой обратить внимание на дорогу и посмотреть по сторонам.

Туристический путеводитель - мобильное приложение, на котором отображены метки с интересными местами на карте. Каждая метка содержит панорамную фотографию, планируется также поддержка VR.

Приз зрительских симпатий на хакатоне получила команда EPAM, разрабатывавшая веб-приложение для получения адвокатской помощи. "Оно помогает сделать адвокатскую помощь более доступной и оперативной за счет удобного интерфейса. В приложении будут отдельный личный кабинет для адвоката и отдельный для клиента. Можно подать заявку на получение юридической помощи прямо на сайте и получить обратную связь от специалиста", - пояснили в компании. Планируется, что приложение будет реализовано для Гомельской областной коллегии адвокатов.

В компании также отметили, что в ближайшее время EPAM детально изучит все наработки и приступит к реализации самых интересных проектов, над некоторыми будут работать в партнерстве с госорганами. При желании участники команд смогут продолжить реализацию приложения при поддержке компании.

Организаторы добавили, что EPAM Engineering Jam уже трижды проводили в Минске. Многие проекты сейчас на стадии разработки или уже завершены. Например, приложение для НАН по кольцеванию птиц, система по выводу пожарных из огня для МЧС, чат-бот для трекинга посылок для "Белпочты". Всего за время проведения таких марафонов команды поработали и продолжают работать более чем над 30 проектами.-0-