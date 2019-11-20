Навигационная система для людей с ослабленным зрением появилась в поликлинике №2 Могилева

20 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В поликлинике №2 Могилева начала работу навигационная система "Крокi на гукi" для инвалидов по зрению. Она поможет людям с ограниченными возможностями самостоятельно ориентироваться в учреждении здравоохранения, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Людмила Балашова.

"Наша поликлиника пока единственная в городе реализовала подобный проект. По всему учреждению появились указатели - таблички со шрифтом Брайля, установлено тактильное напольное покрытие. Но главное - это появление аудиоинформатора "Крокi на гукi". Теперь посетители, у которых проблемы со зрением, при помощи своего смартфона смогут самостоятельно передвигаться по поликлинике", - отметила заместитель главврача.

Чтобы воспользоваться новинкой инклюзивной среды поликлиники №2, нужно установить специальную программу на смартфон - мультимедийный плеер Webbox. "Разработкой мобильного приложения занималась белорусская IT-компания. Программа будет рассказывать посетителям, где какой кабинет находится, и описывать в деталях маршрут до нужного пункта: сколько шагов до поворота, где располагается план этажа, - поделилась Людмила Балашова. - Развитие инклюзивного общества - это важный этап развития общества в целом. А для учреждений здравоохранения - серьезный шаг для создания равных и комфортных условий для всех пациентов. Так люди с ослабленным зрением смогут чувствовать себя увереннее, быть более активными и самостоятельными".

На данный момент в поликлинике обслуживаются около 2 тыс. инвалидов, из них 152 имеют проблемы со зрением.

Проект реализован при поддержке Могилевского горисполкома, Могилевской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению, Центра успешного человека, Могилевской центральной поликлиники и администрации поликлиники №2. Он финансировался из городского бюджета, личных средств поликлиники и спонсорской помощи.-0-