Нажатие одной кнопки позволит любому посадить самолет

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производитель навигационных систем Garmin из США изобрел технологию, которая поможет любому человеку посадить самолет, сообщает издание The Sun.

Новая система получила название Autoland и будет доступна в критических ситуациях. По словам производителя, их разработка полностью перевернет мир авиаиндустрии. В частности, даже рядовой пассажир сможет заменить пилота во время посадки. Для этого необходимо будет нажать одну кнопку, которая запустит систему.

Новая технология автоматически определит местоположение авиалайнера и ближайший к нему аэропорт в радиусе 200 морских миль. После этого она самостоятельно проложит курс.

Помимо всего прочего, новая навигационная система определит уровень топлива, погодные условия и другие факторы, которые могут повлиять на длительность полета. Отмечается, что все данные будут отображаться на специальном дисплее, который может использовать человек, руководствуясь указаниями диспетчера.

Производитель навигационных систем Garmin предупредил, что использовать кнопку для посадки можно будет только в экстренных случаях. Кроме этого, система может не рассчитать курс, если самолет находится далеко от берега, например, над океаном. -0-