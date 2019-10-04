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Технологии
04 октября 2019, 12:19

Нейронавигатор и паспорт легких - ПВТ представил разработки в сфере медицины

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский и первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. Фото пресс-службы ПВТ
Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский и первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. Фото пресс-службы ПВТ

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инновационные медицинские проекты, созданные белорусскими IT-компаниями, были представлены на встрече первого заместителя премьер-министра Александра Турчина и министра здравоохранения Владимира Караника с резидентами Парка высоких технологий и медтех-стартапами, передает корреспондент БЕЛТА.

Были продемонстрированы проекты ПВТ, которые создаются в коллаборации с врачами. Во время посещения выставки дан ряд поручений по внедрению проектов в белорусскую медицину. "Наша идея заключается в том, чтобы организовать дни правительства в Парке высоких технологий. У резидентов ПВТ есть разработки в разных отраслях: медицине, образовании, сельском хозяйстве, промышленности. Хотелось бы, чтобы была налажена коммуникация между разработчиками и потребителями услуг, ПВТ должен идти в реальную экономику, - сказал Александр Турчин. - Сегодня каждый проект нашел своего визави в медицине - будь то Минздрав или научно-практический центр, или медицинское учреждение образования. Ряд проектов имеет большие перспективы не только внутри страны, но и для экспорта".

Александр Турчин
Александр Турчин

В Беларуси проводится большая работа по цифровой трансформации здравоохранения. "Информационные системы должны повысить клиническую эффективность работы, экономическую эффективность за счет оптимизации использования ресурсов. Создание цифровой платформы позволит активно интегрировать новые приложения. Программы, которые помогают врачам оказывать медицинскую помощь, будут востребованы и в регионах", - подчеркнул Владимир Караник.

"Благодаря решениям, которые принял наш Президент, в ПВТ не только бурно развивается такое классическое направление, как экспорт программного обеспечения, но и происходит взрывной рост компаний, которые совместили медицину и IT. Их уже несколько десятков. Они создают интересные решения, новые продукты, которые помогут вывести белорусскую медицину на другой уровень. Часть из них уже получили признание в мире", - отметил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Медиков заинтересовал нейронавигатор для хирургов от компании Promwad. Специальная станция позволяет минимизировать хирургическое вмешательство, более точно контролировать и планировать операции на мозге, а также повысить продуктивность врача.

Еще одна любопытная разработка - паспорт легких от Healthy Networks. Автоматическая система позволяет оценить состояние легких на основе анализа звуков и сопутствующих симптомов с использованием нейронных сетей. Электронным стетоскопом можно воспользоваться и дома. Он улавливает даже звуки, недоступные человеческому слуху, и помогает врачу своевременно поставить точный диагноз.

Стартап Skinive использует нейросеть для определения проблемных участков кожи с помощью камеры смартфона. Разработка помогает в выявлении рисков онкологических заболеваний и направляет информацию о тревожных симптомах специалистам.

На одном из стендов участники встречи протестировали шлем виртуальной реальности, который применяют при реабилитации детей с ДЦП. Технологию стартапа GKeyLab также планируют использовать для лечения шизофрении.

На выставке продемонстрировали и медицинский 3D-принтер - "цифровой стоматолог", который печатает необходимые для работы врача импланты. Такие технологии применимы в ортопедии, онкологии, пластической хирургии, помогают в том числе при планировании операций.

Гостям рассказали, что искусственный интеллект используют в анализе цифровых гистологических снимков. Цель представленного на выставке проекта компании Aibion - формирование архива цифровых гистологических изображений для использования в научно-практической деятельности и образовательном процессе, а основной разрабатываемый продукт - система поддержки принятия медицинских решений для патологической анатомии.

Еще один представленный проект направлен на профилактику и коррекцию аутизма и синдрома дефицита внимания, гиперактивности у детей с использованием нейротехнологий, технологии нейрофидбек-терапии. Участникам встречи продемонстрировали нейрогарнитуру для тренировок мозга, которая помогает в решении таких задач.

В Парке высоких технологий также презентовали игровое приложение для борьбы с депрессией (Goodville), мобильный кардиомонитор (Cardio X) и систему дополненной реальности для применения в травматологии (Voka.io).

Парк высоких технологий и Белорусский государственный медицинский университет сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Состоялся круглый стол по вопросам внедрения разработок ПВТ в практическую деятельность учреждений здравоохранения Беларуси. Парк высоких технологий представил карту медицинских IT-компаний страны. За последние несколько лет количество новых решений в этой сфере увеличилось в несколько раз.-0-

Теги
IT Караник медицина ПВТ проект
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