Немецкую премию будущего вручили создателям микрочипов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из главных научных премий Германии - Немецкой премии будущего - удостоена группа исследователей, разработавших инновационную технологию изготовления микрочипов, сообщает телеканал DW.

Вечером 25 ноября в Берлине президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил премию исследователям Петеру Кюрцу, Михаэлю Кестерсу и Сергею Юлину, представляющих компании Zeiss, Trumpf и Институт прикладной оптики и точной механики имени Фраунгофера в Йене.

Министр экономики Петер Альтмайер, комментируя работу группы исследователей, отметил, что они повысили производительность микрочипов до пределов, которые необходимы для таких направлений, как автономное вождение автомобилей и искусственный интеллект. В частности, для этого ими применялся метод фотолитографии в глубоком ультрафиолете, один из самых перспективных направлений в наноэлектронике.

По меньшей мере часть премии, примерно 250 тыс. евро, исследователи планируют отдать на благотворительность.

Немецкая премия будущего традиционно вручается президентом Германии с 1997 года.-0-