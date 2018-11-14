Nokia выпустит кнопочный телефон с батареей повышенной мощности

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания HMD Global, которая разрабатывает устройства под брендом Nokia, представила новый кнопочный телефон, сообщает российский телеканал " target="_blank">RT .

Основным преимуществом новой модели станет способность телефонной батареи работать без зарядки 21 день.

Аппарат оснащен цветным 1,8-дюймовым дисплеем, имеет записную книжку на 2 тыс. контактов и хранит в памяти до 500 SMS-сообщений. В телефоне будет слот для двух сим-карт.-0-