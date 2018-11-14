Nokia выпустит кнопочный телефон с батареей повышенной мощности

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания HMD Global, которая разрабатывает устройства под брендом Nokia, представила новый кнопочный телефон, сообщает российский телеканал " target="_blank">RT .
Основным преимуществом новой модели станет способность телефонной батареи работать без зарядки 21 день.
Аппарат оснащен цветным 1,8-дюймовым дисплеем, имеет записную книжку на 2 тыс. контактов и хранит в памяти до 500 SMS-сообщений. В телефоне будет слот для двух сим-карт.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.425 BYN
|2.417 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.1472 BYN
|2.142 BYN
|2.145 BYN
|RUB
|3.162 BYN
|3.165 BYN
|3.17 BYN