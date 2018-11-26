Новая технология позволит слушать музыку через кожу

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Not Impossible Labs создала устройство, с помощью которого можно слушать музыку через кожу. Полное описание проекта размещено на сайте разработчика.
При разработке данного проекта за основу брали данные научных исследований, в которых сообщалось, что кожа человека чувствует изменения амплитуды и интенсивность звукового сигнала и тонко различает частоты.
Music: Not Impossible - такое название получил проект. Он создавался при поддержке сообщества слабослышащих. Как сообщают сами разработчики, с помощью данного устройства глухой человек сможет "слышать" музыку.
Само устройство представляет собой систему из 4-х браслетов, которые крепятся на запястья и лодыжки человека. Они соединены между собой проводом и ремнями на плечах и спине. В браслеты уже встроены аккумуляторы.
Сообщается, что музыка транслируется носителю благодаря технологии Vibrotextile в виде "объемного звучания". Электрические импульсы, отвечающие каждый за определенный звук, передают датчикам информацию, которые они превращают в нужный вибросигнал.
Разработчики уже дали опробовать Music: Not Impossible слабослышащим. Реакцию, впечатления и эмоции людей компания разместила на своем YouTube-канале.
Планируется, что устройство появится в продаже уже в 2019 году. -0-
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