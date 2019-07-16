Новая версия личного кабинета плательщика заработала на сайте МНС

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая улучшенная версия личного кабинета плательщика заработала в июле на сайте Министерства по налогам и сборам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Личный кабинет плательщика позволяет взаимодействовать с налоговыми органами дистанционно. В новой версии представлены электронные сервисы для всех категорий плательщиков - организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Теперь сервис работает на новой технологической платформе. Она позволяет представить адаптивную версию с возможностью масштабирования на меньших, чем стационарные компьютерные, экранах, а также с дополнительными возможностями для всех категорий пользователей. Все сделано так, чтобы плательщику было максимально комфортно, отметили в МНС.

При входе в личный кабинет появляется дополнительное оповещение о задолженности или переплате по налоговым платежам в бюджет. Для организаций и индивидуальных предпринимателей представлен новый сервис "Узнать о жалобе", позволяющий просмотреть информацию о направленных жалобах в налоговый орган и о состоянии их рассмотрения.

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей в новой версии функционала объединены все электронные услуги. Дополнительная возможность - аутентификация с помощью мобильной электронной цифровой подписи. Плательщик сам решает, авторизоваться как физическое лицо или как индивидуальный предприниматель. Боковое меню трансформируются в зависимости от его выбора.

Новая версия личного кабинета плательщика с использованием для входа учетной записи и пароля либо мобильной ЭЦП для физлиц и ИП будет доступна через браузер Internet Explorer 11. Если используются более ранние версии Internet Explorer, рекомендуется установить браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox.-0-