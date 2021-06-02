Новая версия Windows будет представлена 24 июня

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Microsoft представит 24 июня новую версию операционной системы (ОС) Windows, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам представителей компании, в новой ОС изменен дизайн, предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Программное обеспечение (ПО) сначала будет распространено среди так называемых инсайдеров Windows - людей, которые после презентации смогут подать заявку на участие в тестировании ПО. Bloomberg отмечает, что выход новой версии на рынок ожидается осенью текущего года.-0-