Новая Зеландия будет использовать дронов для обслуживания самолетов

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания Air New Zealand намерена при помощи беспилотников проверять техническое состояние авиалайнеров перед вылетом, об этом сообщает ТАСС.
Авиаперевозчик и концерн из Сингапура совместно проводят испытания беспилотного летательного аппарата для технического обслуживания самолета. Система получила название DroScan.
Нововведение позволит сократить время предполетной проверки с шести до одного часа. Несколько дронов будут работать вместе, чтобы сделать снимки самых труднодоступных мест авиалайнера. Затем специальная программа обрабатывает информацию и выявляет дефекты. Работники аэропорта на основе полученных данных принимают решение о необходимости проведения ремонта.
Подобный эксперимент показывает, как применение беспилотников поможет человеку в будущем улучшить и значительно уменьшить затраты на проведение авиаремонтных работ.
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