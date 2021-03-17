Новую ракету-носитель представили в Японии

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA представило новую двухступенчатую ракету-носитель H-III, сообщает ТАСС.

H-III - крупнейшая ракета-носитель Японии на жидком топливе. Ее длина - 63 м, диаметр - 5,2 м. Ожидается, что на солнечно-синхронную орбиту она сможет выводить полезный груз массой более 4 т, на геопереходную орбиту - массой более 6,5 т.

Ракета-носитель была установлена на космодроме Танэгасима. Сейчас ее заправляют топливом - жидким водородом (окислитель - жидкий кислород), проводятся необходимые проверки. Ожидается, что первый запуск может состояться в течение 2021 финансового года (1 апреля 2021 года - 31 марта 2022-го).

Как уточняется, H-III в отличие от своей предшественницы ракеты-носителя H-IIA сможет выводить спутники с массой в 1,3 раза больше. При этом производство H-III будет менее затратно благодаря ее упрощенной конструкции. Это сможет снизить стоимость запуска на 50%, до 5 млрд иен (около $45,8 млн) в сравнении с H-IIA.-0-