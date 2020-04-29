Новые Side-By-Side холодильники LG с технологией DoorCooling+ и гигиеническим фильтром

С наступлением периода самоизоляции изменился и наш ритм жизни. Теперь мы реже выходим из дома, поэтому закупаем больше продуктов впрок, чтобы и семью побаловать, и придерживаться правил здорового питания. Но как сохранить свежесть продуктов дольше, особенно овощей и фруктов, так важных для поддержания здоровья? LG предлагает решение с новыми Side-by-Side моделями холодильников с применением технологии LG DoorCooling+.

Технология DoorCooling+ дольше сохраняет свежесть любых продуктов и блюд. В моделях с этой технологией равномерно подается дополнительный поток холодного воздуха из верхней части холодильника и на 32% быстрее происходит охлаждение внутри, в том числе полки двери. На качество хранящихся овощей и фруктов влияет влажность и другие факторы. В отсеке Fresh Balancer можно выбрать оптимальную влажность для овощей или фруктов простым переключением регулятора, и продукты будут дольше оставаться свежими.

А что делать, если вы забыли закрыть дверь, из-за чего теряется столь ценный для хранения продуктов холодный воздух? Умное приложение LG ThinQ на смартфоне оперативно проинформирует вас об этом. Даже находясь в другой комнате с его помощью можно изменить температуру в холодильной и морозильной камерах, активировать или выключить режим экспресс-заморозки и запустить систему диагностики состояния холодильника.

В линейке Side-by-Side холодильников с технологией DoorCooling+ представлены две категории моделей – с функцией InstaView Door-in-Door и гигиеническим фильтром, а также стандартные модели, но с увеличенным объемом до 626 литров.

Вас когда-нибудь беспокоили запах и распространение микробов и бактерий в вашем холодильнике? В моделях LG с функцией InstaView Door-in-Door фильтр Hygiene Fresh+ поддерживает внутреннюю гигиену, устраняя запахи и 4 типа бактерий на 99,999%. Двойные фильтры с фотокатализатором и УФ-подсветкой устраняют бактерии и грибы, тогда как двойной дезодорант уменьшает запах испортившихся овощей и рыбы.

LG думает и о здоровье, и о комфорте потребителей, поэтому и создала дополнительную секцию InstaView Door-in-Door. Ее передняя панель выполнена из тонированного стекла – если постучать дважды, оно становится прозрачным, и вы можете видеть содержимое холодильника, не открывая дверцу, что предотвращает потерю холодного воздуха, а также обеспечивает энергосбережение.

Для любителей вина в InstaView Door-in-Door моделях предусмотрена удобная широкая винная полка для хранения до 4 бутылок при оптимальной температуре.