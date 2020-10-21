Новые технологии к 2025 году вытеснят 85 млн рабочих мест - эксперты

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за автоматизации в результате технологического прогресса к 2025 году могут быть сокращены 85 млн рабочих мест в 15 сферах экономики. Это следует из доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Вместе с тем эксперты полагают, что "революция роботов" приведет к созданию 97 млн новых рабочих мест. В целом в будущем, в отличие от предыдущих лет, появление новых позиций будет происходить медленнее, чем исчезновение уже существующих, говорится в докладе.

По оценке экспертов ВЭФ, к 2025 году работа между человеком и машинами будет распределять поровну. При этом автоматизация коснется таких видов деятельности, как ввод и обработка данных, бухгалтерский учет, ряд административных задач.

Согласно проведенному экспертами ВЭФ опросу, 43% представителей бизнеса заявили, что намерены сократить рабочие места ввиду внедрения новых технологий. 41% работодателей планируют расширить сеть подрядчиков для выполнения некоторых видов работ, а 34% - привлечь новую рабочую силу, необходимую для интеграции новых технологий.

"Ускорение автоматизации и последствия обусловленной пандемией коронавируса рецессией усугубили уже имеющийся дисбаланс на рынках труда и свели на нет снижение уровня безработицы, достигнутое после глобального экономического кризиса 2007-2008 годов", - отметил управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.-0-