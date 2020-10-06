Новый iPhone презентуют 13 октября

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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Apple объявила, что новый iPhone будет презентован 13 октября, сообщает The Verge.
Презентация iPhone в этом году пройдет немного позже обычного. Вероятно, это связано с задержками, вызванными пандемией COVID-19.
По информации The Verge, iPhone 12 будет иметь новый дизайн и поддержку 5G. Предполагается, что телефон будет представлен в четырех размерах.
В сентябре компания представила обновленные часы Apple Watch и планшетный компьютер iPad.-0-