Новый iPhone презентуют 13 октября

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Apple объявила, что новый iPhone будет презентован 13 октября, сообщает The Verge.

Презентация iPhone в этом году пройдет немного позже обычного. Вероятно, это связано с задержками, вызванными пандемией COVID-19.

По информации The Verge, iPhone 12 будет иметь новый дизайн и поддержку 5G. Предполагается, что телефон будет представлен в четырех размерах.

В сентябре компания представила обновленные часы Apple Watch и планшетный компьютер iPad.-0-