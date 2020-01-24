Новый образовательный проект ПВТ поможет школьникам создать гаджеты

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый образовательный проект Парка высоких технологий поможет школьникам создать свои гаджеты, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

"На занятиях по программированию в среде Scratch ученики 5-6-х классов смогут создать свои собственные гаджеты, используя микроконтроллер Micro:bit и задавая нужные алгоритмы. Оборудование и материалы для запуска нового проекта получили от ПВТ 27 школ из разных регионов Беларуси", - рассказали в Парке высоких технологий.

На презентацию проекта, которая сегодня прошла в бизнес-инкубаторе ПВТ, пригласили педагогов. Им передали методические материалы и наборы, которые включают микроконтроллеры и необходимые комплектующие. Чтобы занятия были интересными, Парк высоких технологий разработал учебную программу "Программирование Micro:bit в среде Scratch".

В разговоре с учителями директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский подчеркнул важность получения новых знаний: "Обучение азам программирования - это не только важная основа ИТ-образования. Эти базовые навыки развивают главные качества успешного человека - гибкость ума и подвижность мышления. Сегодня виртуальный и реальный мир стремительно объединяются. Мы хотим, чтобы наши школьники свободно владели программированием, ведь программы пишутся для того, чтобы с их помощью управлять реальными вещами в реальном мире. Поэтому Парк высоких технологий всеми силами поддерживает и будет поддерживать систему образования. Для будущего страны нет ничего важнее образования".

В ПВТ считают, что умение работать с микроконтроллерами станет действительно полезным навыком, ведь они присутствуют в жизни современного человека повсеместно. "Без подобных микросхем немыслима работа большинства электронных устройств, начиная от новогодних гирлянд, бытовой техники, бортовых компьютеров в автомобилях и заканчивая системами управления атомными станциями", - обратили внимание в парке.

Еще одна задача нового проекта - создание сообщества учителей, владеющих основами программирования на языках Python и Scratch. В числе первых участников - 28 педагогов, отобранных на прошлогоднем конкурсе из сотни претендентов.-0-

Фото ПВТ