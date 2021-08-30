Новый резидент "Великого камня" будет производить электросамокаты

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" сегодня зарегистрирован новый резидент - ООО "Бел Шэнкэжуй", учредитель - "Шэньчжэнь Шэнкэжуй торгово-промышленная компания" (КНР), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу парка.

Инвестиционный проект резидента связан с производством складных электросамокатов. Их особенность - использование в качестве источника энергии тройных литиевых батарей, небольшой вес и наличие мобильного приложения, которое позволит получать данные о поездке. Продукция будет поставляться на рынки Китая, России, Европы и США.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-