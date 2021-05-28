Новый робот появился у студентов гомельского технического вуза

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый робот появился в распоряжении студентов ГГТУ имени П.О.Сухого в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на машиностроительный факультет вуза.

Роботизированное оборудование передали в компании EDAY. Речь идет о роботе ABB, оснащенном современным сварочным полуавтоматом. Он смонтирован в лаборатории вуза. "С учетом этого робота наш университет стал обладателем довольно внушительного набора робототехники: один учебный робот-манипулятор Festo, два мобильных робота Festo, промышленный робот Hiwin. К слову, самый большой в нашем университете - робот ABB, переданный в безвозмездное пользование компанией EDAY", - отметили в вузе.

Теперь студенты могут не только познакомиться с конструкцией и принципами управления современных роботов различных производителей, но и научиться полному циклу инжиниринга робототехники от монтажа и программирования до разработки дополнительной оснастки и проектирования взаимодействия с внешним оборудованием.

В ГГТУ имени П.О.Сухого на машиностроительном факультете открыта специальность "Промышленные роботы и робототехнические комплексы", создана необходимая база для качественной подготовки специалистов. "При этом студенты не только этой специальности имеют доступ к такому оборудованию. Каждый студент университета, желающий получить новые знания, получит такую возможность. На пробном пуске робота присутствовали все желающие. Специалисты компании обучат преподавателей университета программированию робота, компьютерной симуляции его работы, технологии проектирования комплексных инженерных решений. Лабораторные работы с этим роботом появятся также у студентов как минимум двух факультетов", - рассказали в вузе.

Ранее Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого подписал договор о научно-техническом сотрудничестве с одной из ведущих белорусских компаний, занимающейся внедрением промышленной робототехники и разработкой инженерных решений в области комплексной автоматизации производства. Соглашение дало старт совместному проекту по созданию центра инжиниринга и сервисного обслуживания робототехнологических комплексов.-0-