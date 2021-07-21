Новый слой с интерактивными 5D-паспортами добавлен на публичную кадастровую карту Беларуси

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство совместно с Минским областным агентством по государственной регистрации и земельному кадастру разработали новый пространственный слой публичной кадастровой карты - "Интерактивные 5D-паспорта", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного комитета по имуществу.

Новый слой содержит информацию об объектах недвижимости, на которые составлены 5D-паспорта. "Интерактивный 5D-паспорт подразумевает под собой создание пространственной модели здания с реальными габаритами, благодаря которой потенциальный покупатель буквально совершает тур с трехмерным погружением. В основе создания паспорта также применяется технология блокчейн, которая позволяет использовать распределенную базу данных, содержащую информацию обо всех проведенных операциях между участниками сети за все время существования жизненного цикла объекта недвижимости", - говорится в сообщении.

Как отметили в Госкомимуществе, интерактивный 5D-паспорт дает возможность с высокой долей точности оценить внешний и внутренний вид объекта, избежать ошибок, например, при реализации ввода объекта в эксплуатацию, проекта реконструкции и даже сноса объекта, составлении точных расходных смет и планов, оценке затраченных материалов, расстановке технологического оборудования. Также он позволяет контролировать выполнение строительства, то есть осуществлять аудит строительства, на каждом этапе.

"Чтобы узнать информацию об объекте, на который составлен интерактивный 5D-паспорт, нужно перейти на сайт публичной кадастровой карты, подключить соответствующий слой и, приблизив интересующий объект, совершить клик по нему", - добавили в комитете.-0-