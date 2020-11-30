НПЦ биотехнологий откроют в НАН Беларуси 3 декабря

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-производственный центр биотехнологий откроется в Институте микробиологии Национальной академии наук Беларуси 3 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"По экспертным оценкам, целью инновационного развития большинства стран является формирование новой технологической базы, обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособной экономики на внешних рынках. Среди высокотехнологичных направлений, базирующихся на технологиях V и VI укладов, все более прочные позиции завоевывает индустрия биотехнологий, - обратили внимание в НАН. - Для повышения конкурентоспособности и укрепления авторитета на мировой арене ключевое значение приобретает организация эффективных производств по выпуску импортозамещающей и экспортной продукции с высокой долей добавленной стоимости на основе инновационных научных разработок. Создание НПЦ биотехнологий - важный шаг в данном направлении".

Центр представляет собой биотехнологическое производство полного цикла, оснащенное современным технологическим оборудованием для ферментации микроорганизмов-продуцентов и получения различных товарных форм биопрепаратов.

Его проектная мощность - 20,5 т сухих пробиотических препаратов в год (первый пусковой комплекс, который открылся 1 марта 2019 года) и 43,5 т жидких комплексных микробных препаратов для растениеводства в год (второй пусковой комплекс). "Использование этого объема пробиотиков в кормопроизводстве обеспечит получение свыше 40 тыс. т высококачественных сбалансированных отечественных кормов для крупного рогатого скота, свиней, птицы, ценных видов рыб, экономический эффект от применения которых составит около Br10 млн в год", - отметили в НАН.

По мнению специалистов, НПЦ будет способствовать насыщению внутреннего рынка конкурентоспособной экологически безопасной биотехнологической продукцией, расширению ее ассортимента, повышению экспортного потенциала и востребованности на мировом рынке, развитию биотехнологий в стране в целом.

Работа Института микробиологии НАН ориентирована на создание конкурентоспособных биотехнологий получения медицинских и ветеринарных препаратов, пищевых и кормовых добавок, средств защиты растений и биоудобрений, а также на защиту окружающей среды от промышленных загрязнений, что соответствует приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси.-0-