ОАЦ и beCloud создают национальную смарт-платформу

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно-аналитический центр при Президенте Беларуси и облачный оператор beCloud ведут работу по созданию национальной смарт-платформы, сообщили БЕЛТА в ОАЦ.

Оператором смарт-платформы выступает beCloud, соразработчиком - ОАО "ЦНИИТУ". Координирующую роль по цифровизации сфер жизнедеятельности государства, бизнеса и человека осуществляет Оперативно-аналитический центр совместно с beCloud.

Как отмечают в ОАЦ, активный процесс цифровизации всех сфер жизни требует консолидации и совместных решений от всех участников рынка. Существует множество разрозненных систем съема, передачи, обработки и хранения данных с "умных устройств". Поскольку данные хранятся в различных центрах обработки, взаимодействие разнородных "умных устройств" из разных систем затруднено или невозможно. При таком подходе в масштабах государства невозможно вести комплексный анализ информации и централизованное управление ситуацией. Национальная смарт-платформа станет глобальной площадкой, которая объединит информационные системы и технологические решения для развития "умных городов" в Беларуси.

"Оператор beCloud обладает всей необходимой инфраструктурой для создания национальной смарт-платформы. Развитая сеть передачи данных, надежный и технологичный дата-центр, облачные технологии, связь 4G и в перспективе 5G позволят оператору предложить всем участникам и пользователям платформы эффективные и надежные решения для реализации смарт-проектов", - считает представитель ОАЦ Олег Беляков.

На первом этапе смарт-платформа будет представлять собой технологическое решение, которое позволит собирать данные со всех "умных устройств". Защищенная среда республиканской облачной платформы beCloud обеспечит надежное хранение собранной информации, ее обработку и аналитику. В проекте также будут использованы технологии "интернета вещей", Big Data, машинного обучения и искусственного интеллекта. Совместное использование ресурсов и данных различными службами позволит повысить интеллектуальность, удобство и безопасность городской среды для жителей.

"Национальная смарт-платформа beCloud предложит потребителям эффективные и современные "умные решения". Проект позволит решать государственные и бизнес-задачи. Сервисы платформы, с точки зрения аналитики и сбора информации, предложат варианты экономии бюджетных средств, повышения качества производимой продукции и оказываемых услуг. Однако выгодоприобретателями и пользователями услуг платформы будут не только юрлица, но и граждане. Например, жители смогут получать аналитическую информацию, касающуюся потребления услуг ЖКХ, рекомендации о наиболее выгодных вариантах тарификации и другую полезную информацию", - подчеркнул генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Национальная смарт-платформа станет ядром для "умных решений" в сферах промышленности, здравоохранения, транспорта, дорожного движения, ЖКХ, охраны окружающей среды и прочего. Первые разработки проекта представят в середине 2020 года на Smart City Forum Minsk. Планируется, что первой практической городской "умной площадкой" станет Минск.-0-