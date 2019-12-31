ОАЦ изменил инструкцию о регистрации доменов .by и .бел

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно-аналитический центр при Президенте утвердил новую инструкцию о регистрации доменных имен в национальной доменной зоне (.by и .бел). Соответствующий приказ ОАЦ от 20 декабря 2019 года №429 официально опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Определено, что взаимодействие администратора и технического администратора национальной доменной зоны, регистраторов с владельцами доменов может быть налажено с использованием почтовой связи и электронной почты. Если владелец домена является абонентом системы межведомственного электронного документооборота госорганов (СМДО), то взаимодействие может быть налажено по СМДО.

Согласно новым правилам, регистратор не вправе осуществлять регистрацию доменных имен в национальной зоне в отношении самого себя.

Договоры на регистрацию доменных имен второго уровня, заключенные до вступления в силу приказа, нужно привести в соответствие с приказом при их продлении на новый срок.

Приказ вступает в силу 1 января 2020 года. С этого дня реестр национальной доменной зоны будет работать в виде централизованной базы данных о доменных именах, зарегистрированных в национальной зоне (.by и .бел), и об их владельцах.-0-