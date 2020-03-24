Облачные продукты Microsoft для удаленной работы - в подарок на 6 месяцев

В связи с возросшей потребностью в организации удаленной работы облачный провайдер ActiveCloud объявил щедрую акцию на продукты для бизнеса от Microsoft.

1. Бесплатная подписка на 6 месяцев на полную версию Microsoft Teams.

Teams - это платформа для совместной работы команды, которая обеспечивает:

· планирование и контроль задач,

· полноценное общение между сотрудниками (чат, звонки, проведение собраний и видеоконференций),

· возможность удаленного доступа и совместной работы с документами из разных локаций.

2. Подписка на тарифный план Office 365 E1 для неограниченного количества пользователей бесплатно на 6 месяцев.

В тарифный план Office 365 E1 входит:

· Онлайн-версия бизнес-приложения Office 365,

· Корпоративная почта и календарь Exchange Online,

· Интранет-сайт для команд SharePoint Online,

· Файловое хранилище OneDrive for Business,

· Платформа для командной работы Teams,

· Сервис для планирования задач Microsoft Planner,

· Корпоративная социальная сеть Yammer Enterprise и многое другое.

Акция действует как для новых, так и для существующих клиентов, которые оформили новые подписки на тарифный план Office 365 E1.

Воспользуйтесь уникальной возможностью попробовать надежные и безопасные продукты Microsoft для обеспечения качественной и полноценной удаленной работы для бизнеса.

Для участия в акции оставьте, пожалуйста, заявку на имейл: sales@activecloud.by или по телефону +375 17 308-22-22.

Более подробную информацию о тарифных планах MS Office 365 смотрите здесь.

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