Облачные продукты Microsoft для удаленной работы - в подарок на 6 месяцев

В связи с возросшей потребностью в организации удаленной работы облачный провайдер ActiveCloud объявил щедрую акцию на продукты для бизнеса от Microsoft.
1. Бесплатная подписка на 6 месяцев на полную версию Microsoft Teams.
Teams - это платформа для совместной работы команды, которая обеспечивает:
· планирование и контроль задач,
· полноценное общение между сотрудниками (чат, звонки, проведение собраний и видеоконференций),
· возможность удаленного доступа и совместной работы с документами из разных локаций.
2. Подписка на тарифный план Office 365 E1 для неограниченного количества пользователей бесплатно на 6 месяцев.
В тарифный план Office 365 E1 входит:
· Онлайн-версия бизнес-приложения Office 365,
· Корпоративная почта и календарь Exchange Online,
· Интранет-сайт для команд SharePoint Online,
· Файловое хранилище OneDrive for Business,
· Платформа для командной работы Teams,
· Сервис для планирования задач Microsoft Planner,
· Корпоративная социальная сеть Yammer Enterprise и многое другое.
Акция действует как для новых, так и для существующих клиентов, которые оформили новые подписки на тарифный план Office 365 E1.
Воспользуйтесь уникальной возможностью попробовать надежные и безопасные продукты Microsoft для обеспечения качественной и полноценной удаленной работы для бизнеса.
Для участия в акции оставьте, пожалуйста, заявку на имейл: sales@activecloud.by или по телефону +375 17 308-22-22.
Более подробную информацию о тарифных планах MS Office 365 смотрите здесь.