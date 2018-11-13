Облачные технологии для бизнеса станут темой встречи специалистов на бизнес-завтраке в Минске

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Познакомиться с передовым опытом применения облачных технологий в бизнесе и пообщаться в неформальной обстановке смогут владельцы компаний, руководители ИТ-департаментов частных и государственных организаций во время бизнес-завтрака, который состоится 15 ноября в минском отеле "Виктория Олимп". Об этом сообщили БЕЛТА представители компании-организатора "ИТ-ГРАД", специализирующейся на оказании услуг в сфере облачных технологий и ИТ-аутсорсинга.

На встречу приглашены ведущие эксперты, которые поделятся своим опытом и компетенциями в сфере построения облачной инфраструктуры. В программе - выступление независимого эксперта в области ИТ-инфраструктуры идейного вдохновителя, создателя и руководителя проекта "CIO as service" Дениса Щепина (Казахстан), презентация облачной платформы на базе VMware от компании "ИТ-ГРАД", а также представление готовых к внедрению проектов и решений и сессия вопросов-ответов с участием вендоров.

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте https://www.it-grad.by в разделе "Мероприятия". Место проведения - Минск, пр. Победителей, 103, отель "Виктория Олимп", зал "Барселона". Начало в 9.30.

Информационный партнер мероприятия - Белорусское телеграфное агентство.-0-