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Облака обгоняют традиционную инфраструктуру

Технологии 04.04.2019 | 09:00
Фото davidgsteadman PD
Фото davidgsteadman PD

Мы часто слышим о растущей популярности облачных вычислений и, в частности, о замене традиционной инфраструктуры на виртуальную. Это подтверждают исследования: по данным международной исследовательской и консалтинговой компании, занимающейся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций IDC, поставщики серверного и сетевого оборудования для облачных провайдеров в III квартале 2018 года заработали больше денег, чем производители оборудования для традиционной IТ-инфраструктуры. С чем это связано?

Исследования и аналитика

Согласно исследованиям IDC, за III квартал прошлого года поставщики оборудования для облачной инфраструктуры получили доход в размере 16,8 миллиона долларов США, а для традиционной — 16,2 миллиона. Таким образом, в процентном соотношении итоги продаж составили 50,9 и 49,1% соответственно. Если сейчас разница составляет менее 1%, то, по прогнозу IDC, к 2022 году крупные компании продолжат инвестировать деньги в облачную инфраструктуру и ее доля составит 57,6%.

Облачные сервисы перестали быть пробной технологией, их популярность постоянно растет. Многие компании выбирают данное решение, так как оно стало общепринятым, стабильным и надежным. Развитие сервисов требует обновления аппаратной платформы машинного парка существующих дата-центров, а также строительства облачными провайдерами большого числа новых центров обработки данных (ЦОД) — это приводит к увеличению поставок оборудования.

Аналитики из исследовательской организации Synergy Research Group подтверждают данную тенденцию. Результаты их анализа показали, что в 2018 году мировые затраты на создание и модернизацию облачной инфраструктуры выросли на 22%, а спрос на on-premise-решения упал на 4%.

В чем причина популярности облака

По мнению аналитиков и экспертов, существует несколько ключевых причин повышения спроса на облачные сервисы.

Скорость разработки новых IТ-сервисов

Данные опроса IDG, проведенного в 2018 году, называют этот фактор определяющим. Из 550 опрошенных IТ-специалистов 71% назвали эту причину решающей для перехода в облако. Облачные сервисы дают возможность компаниям создавать и предлагать своим клиентам сервисы максимально быстро.

Например, инженеры авиакомпании American Airlines перенесли в облако все пользовательские сервисы, включая веб-сайт и систему бронирования билетов. Такая миграция позволила в два раза ускорить разработку функций переназначения рейса и генерации новых билетов пассажирам при его отмене.

Легкое масштабирование

Применение облака позволяет компаниям увеличивать или уменьшать производительность арендуемой виртуальной инфраструктуры за несколько минут. Эту особенность используют компании, сервисы которых подвержены динамичной или постоянно растущей нагрузке. Например, каршеринговый сервис BelkaCar решил задачу с масштабированием и динамической нагрузкой благодаря возможностям облачной инфраструктуры.

От числа автомобилей, частоты их аренды, стиля вождения пользователей и других факторов зависит текущая нагрузка на приложение компании. Аренда виртуальной инфраструктуры у облачного провайдера позволяет адаптировать производительность в течение суток.

Многие компании также отмечают экономическую эффективность масштабирования инфраструктуры в облаке по сравнению с решениями on-premise. Одна из ста крупнейших финансовых компаний по версии журнала Fortune внедрила облачное хранилище, так как покупка нового оборудования для локального размещения растущего объема данных обошлась бы слишком дорого. Облачная инфраструктура позволила сократить расходы на 80%.

Возможность легкого масштабирования привлекает не только крупные компании, но и малый бизнес и стартапы численностью до 10 человек. По данным издания HBR, такие компании выбирают облако для экспериментов с новыми функциями и тестирования разрабатываемых продуктов. Такая модель работы избавляет от необходимости крупных затрат на построение собственной вычислительной инфраструктуры.

Перспективы гибридных облаков

Самый обсуждаемый тренд облачных вычислений — гибридное облако. Поэтому многие облачные провайдеры поставили для себя задачу создать сервисы, упрощающие мультиоблачную работу.

Это направление выбрали многие крупные поставщики решений для облачных провайдеров. Так, в 2018 году разработкой мультиоблачных решений активно занимались компании Dell (совместно с VMware) и IBM (совместно с Red Hat). Параллельно ведется развитие технологий контейнеризации, в частности Kubernetes. В начале ноября 2018 года VMware объявила о приобретении стартапа Heptio, который разработал сервис, упрощающий внедрение Kubernetes.

Не остались в стороне и поставщики публичных облаков. Oracle представила фреймворк Cloud Native, который позволяет разворачивать приложения во всех трех вариантах инфраструктуры: публичном, локальном или гибридном облаке. Такое решение сильно ускоряет и упрощает настройку ИТ-ландшафта.

Фото <noindex><a href="https://www.flickr.com/photos/juanedc/20011073840" target="_blank" rel="nofollow">Juanedc.com CC BY</a></noindex>
Фото Juanedc.com CC BY

Будущее облачных сервисов

Говорить об отказе компаний от on-premise-инфраструктуры преждевременно. Она еще долгое время будет использоваться организациями разного уровня, но постепенно становиться частью гибридных решений, популярность которых постоянно растет. По прогнозам аналитиков, к 2020 году уже 83% всех корпоративных рабочих вычислений будет производиться в облаке.

Развитие облачных вычислений — это не только миграция стандартных процессов в новые условия, но и смена парадигм создания и развития IТ-систем. Эксперты предсказывают популяризацию нового принципа — Infrastructure as Code, который даст возможность организациям работать с IТ-инфраструктурой как с кодом, то есть выполнять ее настройку с помощью программного обеспечения, а не конфигурировать оборудование. Это упростит построение сложных и распределенных вычислительных систем.

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