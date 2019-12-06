Областной конкурс по робототехнике соберет в БНТУ 227 команд из Беларуси и Китая

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс по робототехнике "Дорога в будущее" пройдет сегодня на базе БНТУ. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном институте развития образования.

Участие в нем примут 227 команд со всех регионов Беларуси, а также из Китая.

Будут организованы соревнования по восьми направлениям.

Так, учащиеся 1-4-х классов в составе 64 команд попробуют свои силы в направлении "Робототехника". Им нужно будет создать модель по готовому образцу с последующим программированием ее действий.

51 команда заявилась на участие в "Робосумо Lego", по условиям которого соперники должны вытолкнуть робота противника за края круглого ринга.

Показать свое мастерство в направлении "Следование по линии" готовы 77 команд, которые должны будут провести своего робота по сложнейшему маршруту за наиболее короткое время без ошибок.

В направлении Roborace Lego примут участие 37 команд, которые будут соревноваться в своей категории в зависимости от возраста и сложности. Робот должен, полагаясь на показания своих датчиков, ориентироваться на трассе, ограниченной бортами, маневрировать, выбирать скорость движения и избегать столкновений с соперниками.

Выделение направлений основано на разнице в возрасте участников, размерах роботов, платформе, используемой для изготовления роботов.

Победителей в каждом направлении наградят кубками, дипломами и ценными призами.

Цель конкурса - популяризация и развитие робототехники и лего-конструирования в Минской области. Организаторами выступают главное управление по образованию Миноблисполкома, БНТУ и Минский областной институт развития образования.-0-