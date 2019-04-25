Областной турнир по робототехнике соберет более 40 команд в Витебске

25 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Заезды роботов с препятствиями и другие конкурсы пройдут сегодня на областном турнире "РОБО-АйТи" в Витебском государственном технологическом университете (ВГТУ), сообщила корреспонденту БЕЛТА декан факультета довузовской подготовки и профориентации вуза Виктория Мурычева.

На "РОБО-АйТи" съедутся более 60 школьников в возрасте от 6 до 16 лет из Верхнедвинска, Дубровно, Новополоцка, Докшиц, Бешенковичей, Глубокого, Толочина, Полоцка, Орши и Витебска. Будут состязаться 46 команд, состоящих из 1-2 учащихся и тренера.

Состязание пройдет в двух номинациях: "Кегельринг - большое путешествие" и "Следование по тонкой линии". Участникам нужно будет, управляя роботом, преодолеть установленный маршрут с неподвижным препятствием и горкой. В другой номинации необходимо вытолкнуть небольшие кегли за пределы очерченного ринга. На выполнение каждого задания отводится определенное время. Итоговым результатом является сумма баллов, заработанных при выполнении заданий. К роботам имеются технические требования, в том числе по размерам и массе. В состязании участвуют учащиеся учреждений общего среднего и дополнительного образования Витебской области.

Цель турнира - активизация и развитие научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди детей и молодежи.

Судьями будут преподаватели и сотрудники ВГТУ, специалисты в области информационных технологий, робототехники, автоматизации и мехатроники.

Организаторами мероприятия выступили главное управление по образованию облисполкома и ВГТУ.-0-