Образец минимализма: LG представила OLED-телевизоры с уникальным "галерейным дизайном"

LG Electronics представила линейку OLED-телевизоров 2020 года - инновационную серию GX Gallery, которая благодаря особому дизайну легко вписываются в дизайн современных интерьеров. Толщина инновационного OLED-телевизора менее 20 миллиметров, а благодаря встроенному ультратонкому кронштейну он вплотную прилегает к стене.

Три новые модели серии GX Gallery (55, 65 и 77 дюймов) являются образцами эстетики минимализма. Ее воплощение стало возможным благодаря использованию революционной технологии OLED-панелей, которые не требуют подсветки. Создание галерейного дизайна было бы невозможно без OLED-технологии - экспертиза LG в ней остается непревзойденной. Присущая OLED-экранам тонкость позволила дизайнерам создать уникальный и элегантный форм-фактор.

Выпускаемые с диагональю экрана 55, 65 и 77 дюймов, телевизоры серии LG GX Gallery сочетают в себе современные технологии, нетребующие отдельной звуковой панели. Единственное, что видят владельцы этого телевизора - это высокое качество OLED-изображения, которое придает изысканную утонченность и большее ощущение пространственной интеграции в обстановке дома.

Идеальная минималистская эстетика этого современного телевизора, а также встроенный кронштейн, который позволяет устанавливать его вплотную к стене - ключевые отличия этого уникального "галерейного дизайна".

В основе галерейного дизайна лежит создание полноценного телевизора, который может гармонично вписаться в любое заданное пространство - это и есть концепция, которую дизайнеры LG называют "добавление ценности пространства".

Для тех, кто предпочитает еще более объемный звук, саундбар LG GX станет отличным дополнением OLED-телевизоров LG GX. Возможности крепления или установки максимально универсальны: саундбар можно крепить как вплотную к стене непосредственно под телевизором, так и установить на стальной подставке, которая входит в комплект. В основе дизайна лежит философия, которую дизайнеры LG называют "расширение масштаба пространства": создание единой телевизионной системы, которая гармонично выглядит в интерьере.

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