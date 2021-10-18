Один интерфейс для всех. Как в Беларуси строят сеть зарядных станций на основе облачных технологий

Вот уже более года МТС Cloud обеспечивает бесперебойное интернет-соединение, а также управление с помощью облачных технологий электрозаправочных станций национальной сети Malanka. В ходе научно-практической конференции, посвященной цифровизации производственного, топливно-энергетического и нефтехимического комплексов Беларуси, которая состоялась 14 октября в рамках XXV Белорусского энергетического и экологического форума, узнали, как происходила реализация проекта и какие технологии применялись при строительстве цифровой инфраструктуры.

Развитие цифровых технологий, в том числе применительно к различного рода инфраструктуре, пожалуй, один из самых стремительно развивающихся трендов современной экономики. В прошлом году компания "Белоруснефть" при поддержке МТС закончила реализацию проекта по созданию виртуальной инфраструктуры для национальной сети электрических зарядных станций Malanka. Это стало возможно благодаря облачным технологиям, предоставленным мобильным оператором.

– Проект, который доверила нам компания "Белоруснефть", для нашей страны уникальный, и перед нами было поставлено немало задач. Однако мы с большим интересом и энтузиазмом принялись за его реализацию, – рассказывает начальник отдела продаж МТС Cloud Евгений Чеботорович.

Специалистам компании, по сути, предстояло выстроить виртуальную инфраструктуру по контролю и управлению электрозаправками, а также создать базу данных для их хранения. При этом принципиальным требованием заказчика была защищенность каналов передачи данных – сеть должна была быть закрытой. И, безусловно, обеспечить круглосуточную и бесперебойную работоспособность данного сервиса.

– На все работы ушло около трех месяцев, – продолжает Евгений Чеботорович. – Это довольно короткий срок. Главная задача, которую предстояло решить, заключалась в повышении эффективности работы сети зарядных станций.

Что такое облачный сервис для электрических заправок? По сути, технология представляет из себя единый интерфейс для всех заинтересованных, начиная от оператора станций, заканчивая обычным автолюбителем, который пользуется мобильным приложением. С технической стороны это обычная SIM-карта, передача данных с которой защищена специальным каналом связи.

С практической стороны процесс выглядит так.

– Оператор, в данном случае "Белоруснефть", в круглосуточном режиме имеет все оперативные данные по каждой зарядной станции. Виртуальная система распознает и анализирует огромный массив данных, при необходимости выставляя приоритеты. Вся полученная информация обрабатывается, систематизируется. То есть оператор в режиме реального времени видит состояние станции, количество потребленной электроэнергии, напряжение и другие актуальные параметры, – отмечает Евгений Чеботорович.

Таким образом, поясняет он, оператор имеет возможность оперативно реагировать на те или иные форс-мажорные ситуации. Например, в кратчайшие сроки выявить поломку и отправить для ее устранения сервисную службу.

– Что касается автолюбителей, то они через приложение Malanka могут построить оптимальный путь до автозаправочной станции и даже оплатить через него заправку, – уточняет специалист. – Если "Белоруснефть" продолжит расширять сеть, то с нашей стороны никаких сложностей не возникнет, ведь в данном случае нам предстоит лишь оборудовать новую зарядную станцию SIM-картой. "Облако" фактически уже сформировано, и его можно без проблем расширить.

Представитель МТС Cloud уверен: с появлением в Беларуси большого количества электрокаров и расширения сети зарядных станций цифровая инфраструктура для них будет становиться все более востребованной.

– И автолюбителям необходимо будет предоставить сервис по заправке даже в самых отдаленных уголках страны. Благодаря нашим технологиям "Белоруснефть" может более активно развивать сеть зарядных станций, а конечный потребитель получит более качественный сервис, – резюмировал Евгений Чеботорович.

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