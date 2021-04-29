ОДКБ фиксирует взрывоподобный рост киберпреступлений

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Организации Договора о коллективной безопасности фиксируют взрывоподобный рост киберпреступлений. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась по итогам прошедшего сегодня в Душанбе заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В условиях повсеместной пандемии и строгой изоляции, так называемого локдауна, кибербезопасность приобрела новый статус, определяющий глобальные и региональные вопросы стабильности, - констатировал Станислав Зась. - Вынужденный ускоренный перевод государственного управления, бизнеса и частной жизни в цифровую среду в условиях пандемии вызвал заметный рост преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий".

Он отметил, что в этих условиях совершенствуется взаимодействие государств - членов организации, расширяется сотрудничество между ОДКБ, СНГ и ШОС по различным направлениям сотрудничества, в том числе в области обеспечения информационной безопасности.

С 2008 года в формате ОДКБ проводится специальная операция - "ПРОКСИ". "В 2020 году количество выявленных фактов, свидетельствующих о совершении преступлений в сфере информационных технологий, увеличилось почти в 10 раз и составило более 230 тыс. По результатам их проверок возбуждено более 84,4 тыс. уголовных дел, что почти в 4 раза больше по сравнению с 2019 годом", - сообщил генсек ОДКБ.-0-