Официальный сайт НАДА модернизирован

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное антидопинговое агентство при поддержке Национального олимпийского комитета Беларуси обновило официальный сайт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Модернизация интернет-страницы НАДА прошла по программе "Олимпийская солидарность" Международного олимпийского комитета. Новая версия позволяет вывести на новый уровень образовательные возможности сайта.