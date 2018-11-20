Официальный сайт НАДА модернизирован

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное антидопинговое агентство при поддержке Национального олимпийского комитета Беларуси обновило официальный сайт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Модернизация интернет-страницы НАДА прошла по программе "Олимпийская солидарность" Международного олимпийского комитета. Новая версия позволяет вывести на новый уровень образовательные возможности сайта.
НАДА приглашает пройти регистрацию на обновленном официальном сайте
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