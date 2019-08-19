Около 100 воспитанников детских домов прошли обучение в IT-лагере МТС

В Брестской области завершился проект "IT-лагерь". В этом году интенсив по современным технологиям был организован для почти сотни воспитанников детских домов, а также детей из семей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Школьники учились программировать, создавать сайты и конструировать роботов.

IT-лагерь МТС проходил на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра "Колос" и детских оздоровительных лагерей "Орленок" и "Салют" в Брестской области. Уроки проводили преподаватели Школы информационных технологий по 6 тематическим направлениям: "Робототехника", "Создание сайта", "3D-моделирование", "Программирование в Scratch и Kodu", "Графический дизайн" и "Дизайн интерфейсов".

Учебная программа была разработана для школьников в возрасте от 6 до 17 лет. Дети изучали основы программирования, рисовали объемные 3D-модели, учились самостоятельно создавать роботов. Для закрепления навыков ребята разрабатывали сайты с удобным пользовательским интерфейсом и писали программы для чат-ботов.

В рамках проекта прошел открытый урок, который провел робот. Более 250 детей узнали об основных принципах робототехники. Кроме того, кибер-педагог рассказал, из каких элементов состоит устройство с искусственным интеллектом, где сегодня используются роботы и какие профессии будут востребованы в будущем.

"IT-лагерь" — совместный проект компании МТС и Министерства образования. В этом году он был реализован уже в третий раз. В 2017 году школьники создавали мультфильмы и интерактивные игры в детском оздоровительном лагере "На ростанях". В 2018 году в лагере "Горизонт" дети познакомились с основами робототехники и видеоблогинга, а также учились управлять квадрокоптерами.

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