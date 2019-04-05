Около 30 команд будут бороться в Витебске за главные призы турнира по робототехнике

5 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 команд будут бороться 6 апреля за главные призы открытых городских соревнований по робототехнике VitBot 2019 в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель оргкомитета, директор ООО "Фабрика-лаборатория "Робовита" Николай Ручец.

К витебским командам, которые представляют организации дополнительного образования детей и молодежи, общеобразовательные учреждения, присоединятся представители районов Витебской области, а также гости из Минска и Гродно. Соревнование организуется второй год подряд на образовательной площадке "Робовита" и, судя почти по двукратному росту участников, набирает популярность.

Команды посоревнуются в четырех видах: "Робосумо LEGO" (возраст до 18 лет), "Робосумо мини 15x15", "Робосумо мини 10x10" и "Шагайка" (шагающий робот должен автономно пройти трассу, по пути сделав разворот на 180 градусов, победитель определяется по времени прохождения пути в оба конца). Кроме того, по приглашению организаторов минский клуб технического творчества pinMode проведет мастер-класс по робототехническим гонкам. "Мы сотрудничаем с коллегами из столицы, набираемся опыта с их помощью, а в этот раз специально пригласили показать возможности робототехники для витебских ребят, потому что мы пока отстаем от столицы", - пояснил Николай Ручец.

Основными целями турнира являются развитие технического творчества детей и подростков, популяризация робототехники, формирование новых знаний и компетенций в сфере инновационных технологий. Организаторы рассчитывают проводить его дважды в год. Сейчас ставится задача сформировать сборную Витебска по робототехнике, которая будет представлять город на различных турнирах в стране и за рубежом. При этом организаторы ограничили возраст участников только в одной категории. В остальных видах соревнований дорога на старт открыта и взрослым робототехникам, которые смогут продемонстрировать свое мастерство и показать пример для молодежи. В этом году на турнир заявились и два четырехлетних участника: их родители увлекаются робототехникой, так что за призы будут бороться и семейные команды.

Организатором турнира выступает ООО "Фабрика-лаборатория "Робовита" при поддержке ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" и ОО "Ассоциация нанимателей и предпринимателей Витебской области".-0-