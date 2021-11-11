Около 60 белорусских научно-технических разработок представят на международной выставке в Пакистане

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 60 научно-технических и инновационных разработок представят белорусские ученые на Международной промышленной выставке International Trade and Industry Fair, которая пройдет 16-18 ноября в Карачи (Пакистан), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

На коллективном стенде ГКНТ свои экспонаты в области обработки и модификации поверхностей, химических технологий и материалов, физического материаловедения и новых материалов продемонстрируют учреждения Министерства образования, а также в заочном формате организации Национальной академии наук Беларуси.

"Среди наиболее интересных разработок - технология получения оптически селективных композитных поглощающих покрытий для солнечных коллекторов, умные окна на бистабильном эффекте, многофункциональный комплекс по подготовке и автоматической заливке наполненных и ненаполненных мультикомпонентных гибридно-композитных смесей, технология изготовления энергосберегающих плоских и гибких алюминиевых нагревателей с резистивным элементом из углеродного волокна. Кроме того, будут представлены абсорбционно-биохимическая установка очистки вентиляционного воздуха от вредных органических и сопутствующих взвешенных и конденсационных веществ, современные технологии обработки и модификации поверхностей для высокотехнологичных отраслей промышленности, а также ультразвуковые технологии и оборудование медицинского назначения для кардиологии, онкологии и стоматологии", - рассказали в пресс-службе.

Во время выставки запланировано проведение Белорусско-пакистанского бизнес-форума с выступлениями и презентациями инновационных разработок белорусских участников, а также двусторонние встречи и переговоры c представителями правительственных кругов и бизнес-сообществ Пакистана.-0-