Онлайн-платформу поддержки бизнеса создают IT-компании и центр развития в Мстиславле

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный центр развития в Мстиславле сотрудничает с местными IT-компаниями и работает над созданием открытой онлайн-платформы по поддержке предпринимательства, которая будет полезна для аналогичных по численности населения регионов Беларуси. Об этом сообщил директор центра поддержки предпринимательства "Региональный центр развития" в Мстиславле Евгений Зуев сегодня во время видеоконференции по итогам проекта ПРООН и Минэкономики "Малые города", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" ("Малые города") в течение трех лет реализовывали ПРООН и Минэкономики Беларуси при финансовой поддержке Российской Федерации. Созданные благодаря этому центры поддержки предпринимательства в шести малых городах Витебской и Могилевской областей сегодня продолжают устойчивую работу и даже развиваются в рамках новых проектов.

"Наши инициативы с 2018 года по созданию дистанционного курса по обучению предпринимательству были частично поддержаны в рамках проекта "Малые города". Сегодня мы работаем над созданием полномасштабного курса уже за пределами проекта. Мы стали партнерами двух проектов для шести районов Могилевской области. Второй - сотрудничество с местными IT-компаниями над созданием открытой онлайн-платформы по поддержке предпринимательства. Она будет включать обучающую площадку, маркетплейс, инвестиционную площадку. По нашим подсчетам, она сможет генерировать для сопоставимых по численности регионов примерно 200-300 новых рабочих мест в малой предпринимательской среде в год. И Мстиславльский регион будет одним из пилотных, где все это будет отрабатываться", - рассказал Евгений Зуев.

Мстиславльский район экономически остается в числе отстающих в Беларуси, здесь одни из самых низких зарплат. Именно поэтому он был выбран одной из шести пилотных территорий проекта "Малые города". "Все, что было сделано, - и обучающие тренинги, и поездки, и учебные пособия, и конкурс бизнес-инициатив, и многое другое - очень нужно и полезно. Но я убежден, что ключевым результатом является создание новых предпринимательских структур и рабочих мест. При поддержке проекта создано 12 новых рабочих мест, зарегистрировано 9 субъектов хозяйствования. Мы активно меняем сознание местных жителей. Все чаще слышу от них, что появляется вера: можно успешно работать на себя. Это важный результат работы на местах", - подчеркнул Евгений Зуев.

Также он отметил реализацию подхода ответственного предпринимательства при проведении конкурса бизнес-инициатив. Победителям передавали оборудование, но не безвозмездно, а за символическую арендную плату, что позволило стимулировать активность предпринимателей и позволило центру иметь небольшие ресурсы для поддержки начинающих свое дело. "Во второй половине лета, возможно, осенью (в зависимости от ситуации с пандемией) планируем провести очередной конкурс бизнес-проектов с предоставлением оборудования по такому же принципу, - добавил Евгений Зуев. - Еще одним важным достижением проекта стала кооперация с Белагропромбанком. С 2020 года наш ЦПП вместе с ним будет работать над созданием региональной системы поддержки предпринимательства".

По проекту "Малые города" была создана инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в Кричеве, Мстиславле, Чаусах, Горках, Барани и Глубоком. При этом в порядке эксперимента даже появились гибридные формы обслуживания предпринимателей: когда центры поддержки также занимаются бизнес-инкубированием или интегрируют бизнес-инкубатор в технопарк (например, Центр поддержки предпринимательства ООО "Технопарк Горки"). Сегодня специалисты центров консультируют, помогают составлять бизнес-планы, искать выгодные источники финансирования. Некоторые центры даже предоставляют в аренду оборудованные помещения для офиса по льготным условиям.

Директор центра поддержки предпринимательства ООО "АЛРИиКО" города Барань Рима Епур отметила еще одно важное направление развития, по которому пошли созданные структуры в пилотных регионах, - партнерство с Российской Федерацией. Центр в Барани, например, уже сегодня участвует в проектах совместно с партнерами в Брянске, Красноярске, Новосибирске. "Когда благодаря проекту произошел этот контакт, хочется его продлить. Вместе разрабатывать какие-то кейсы, вместе поддержать наши регионы, потому что для России это тоже сейчас одна из проблем - сохранить жителей и заработать деньги. Это важный элемент устойчивости", - заключила Рима Епур.-0-