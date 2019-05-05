Oнлайн-ресурс сертифицированных отелей заработал в Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Oнлайн-ресурс "Сертифицированные отели Республики Беларусь" начал функционировать на сайте Государственной системы каталогизации продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (БелГИСС).

С помощью ресурса любой желающий сможет получить информацию об интересующем отеле и его категории, подтвержденной в ходе независимой оценки, и иметь представление о гарантированном наборе услуг, которые могут быть оказаны гостиницей. В настоящее время в онлайн-ресурсе представлены сведения о 55 сертифицированных гостиницах страны.

По информации БелГИСС, в республике проводится добровольная сертификация услуг гостиниц и подтверждение категории на соответствие требованиям ГОСТ "Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц" (предусматривает классификацию гостиниц от одной до пяти звезд и мотелей от одной до четырех звезд) и СТБ "Средства размещения. Общие требования" (которым предусмотрена также категория "хостел").

Сертификат выдается гостинице на 5 лет. Категория гостиницы, указанная в сертификате соответствия, определяет ее нишу в сфере гостеприимства по уровню и качеству услуг. При вхождении в международные системы онлайн-бронирования гостиница может смело указывать свою категорию, подтверждая это официальным документом. При этом орган по сертификации периодически проводит оценку оказываемых гостиницей сертифицированных услуг, что не позволяет снизить уровень и качество сервиса, мотивирует на постоянные улучшения и развитие.

Государственная система каталогизации (ГСКП) продукции представляет собой информационный ресурс, который содержит систематизированные сведения о видах продукции и технических требованиях к ней, а также о ее изготовителях. В настоящее время он включает более 11 тыс. предприятий и свыше 150 тыс. наименований видов продукции, выпускаемой в республике по государственным стандартам и техническим условиям. С 2019 года ресурс ГСКП дополняется и информацией об услугах гостиниц, причем основным критерием размещения информации является наличие сертификата и официально подтвержденной категории.-0-