Определены победители битвы стартапов на Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители битвы стартапов Belbiz Battle, которая прошла во время Всемирной недели предпринимательства в Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

В финале Belbiz Battle приняли участие десять стартапов. Победителями стали Trainer, BeLive, VINchain, Lung Passport и RocketBody. Все победившие команды уже в феврале 2019 года отправятся в роад-шоу (обучающий тур) в Великобританию, чтобы посетить акселераторы, познакомиться со стартап-экосистемой этой страны и провести краткие презентации перед международными инвесторами.

Заявить о себе на BelBiz Battle смогли стартапы, которые уже имеют готовый продукт, а в некоторых случаях и начальные инвестиции. Проекты были представлены на главной сцене выставочного центра "Белэкспо". Их оценивало международному жюри, в которое вошли Тед Золлер (Kenan-Flagler Business School), Ник Джонс (Galvanise Capital), Уилл Кардвелл (Courage Ventures), Татьяна Маринич (основатель и генеральный директор Belbiz, Imaguru), Инесса Полторан (посольство Великобритании в Беларуси), Кирилл Голуб (Angels Band), Язепов Владимир (ОАО "Белагропромбанк"), Павел Бочарников (profitrenta.com, dolgovnet.by), Ирина Баценко (Mulberry Club), Бокунович Александр (разработчик года - 2017 по версии Computing Magazine, UK). За три минуты питча (краткие презентации) претенденты на победу должны были рассказать о своем проекте, бизнес-стратегии и маркетинговых планах. Все выступления прошли на английском языке.

"Финалистов BelBiz Battle мы выбирали по трем критериям, - рассказала советник по торговым и экономическим вопросам посольства Великобритании в Беларуси Инесса Полторан. - Это актуальность решаемой проблемы, техническое решение и возможность масштабирования. Все команды показали себя отлично". Помимо данных критериев, жюри оценивало уровень владения английским языком, а также интерес стартапа для лондонского рынка.

Главный конкурс стартапов страны с возможностью представления лучших проектов инвесторам Великобритании проводится при поддержке посольства.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей всего мира. В 2018 году форум соберет свыше 15 тыс. партнерских организаций по всему миру с 12 по 18 ноября при поддержке Kauffman Foundation. В Беларуси мероприятие проводится с 2011 года. ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз" - официальный представитель Всемирной недели предпринимательства в Беларуси при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, Министерства экономики Беларуси, Банка развития Республики Беларусь и посольства Великобритании в Беларуси. Gold Partner - Международная финансовая корпорация (IFC), Silver Partner - Белагропромбанк, Bronze Partner - Profitrenta, Cloud Partner - beCloud.

Информационный партнер мероприятия - Белорусское телеграфное агентство.-0-