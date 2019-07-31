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Оптическая сеть доступа Huawei SingleFAN Pro all создает новую эпоху высококлассного бизнес-опыта

Технологии 31.07.2019 | 12:34

За последние 50 лет скорость информационных услуг возросла, и распространение широкополосной связи и видео позволил операторам постоянно совершенствовать свои технологии. В течение этого периода операторы от стационарной телефонной связи (POTS) прошли медную эру ADSL и VDSL2 и вступили в оптическую эпоху GPON и 10G PON, а операторы MSO также завершили трансформационный переход от простого традиционного предоставления аналогового и цифрового телевидения к полнофункциональному обслуживанию Triple-play на основе технологии DOCSIS 2.0/3.0/3.1.

Услуги 4K Ultra HD-видео и облачная VR способствуют развитию сетей операторов для удовлетворения требований к сверхширокой полосе повсеместного соединения. Мы называем эту эру фиксированной сетью пятого поколения, то есть эра 10G (гигабитные приложения, технология 10 гигабит: 10G PON). Операторы MSO активно изучают способы внесения дополнительных изменений в оптическую сеть для решения проблем, связанных с оказанием новых услуг. Считаем, что оптическая архитектура, основанная на симметричной технологии 10G PON, является лучшим выбором для MSO эры 10G. Во время выставки ANGA COM 2019 компания Huawei запустила решение SingleFAN Pro для доступа к сети 10G.

Сеть доступа SingleFAN Pro впервые представлена в 2009 году. За последние 10 лет компания Huawei реализовала SingleFAN, SingleFAN 2.0, SingleFAN 3.0 и Cloud FAN. Она имеет только три важных компонента вокруг FAN: полное оптическое соединение, массивную полосу пропускания; оптическое соединение от всего дома до комнаты, от офиса до рабочего стола, от завода до машины; полоса пропускания от 1Гбит/с до 10 Гбит/с. Наши решения ориентируются на всю сферу бизнеса.

Эволюция видеоуслуг операторов: от SD и HD до 4K UHD, к будущему иммерсивному опыту 3D

По всему миру более 80 операторов связи, MSO и OTT выпустили 4K UHD-услуги, а количество Ultra HD-каналов приблизилось к 200, и эти данные ежегодно будут увеличиваться на 38%. Большую популярность 4K UHD приобрели в Европе. Например, K-бары в Испании и России показали, что 4K UHD постепенно выходят за пределы дома и охватывают новые сферы жизни человека. Новый контент, платформы и терминальные пользователи непрерывно присоединяются к отрасли, обеспечивая процветание видеоиндустрии UHD в Европе и становясь одним из ключевых движущих факторов непрерывной инновационной деятельности в отрасли ИКТ.

Следующим этапом развития видеоиндустрии, мы считаем, будет эпоха погружения в 3D, представленного Cloud VR. Полагаем, что к 2025 году число пользователей VR/AR в мире достигнет 440 миллионов, а услуга Cloud VR приобретет такие характеристики, как легкость, низкозатратность и облачный рендеринг терминалов, которые могут эффективно поддерживать масштабное использование услуг VR. Сетевые преимущества операторов также будут оптимизировать игры, и это будет непременным условием предоставления услуг VR. Образование, медицина, туризм и другие отрасли станут основным полем сервиса Cloud VR в области 2B. На основе строительства сети 5G операторов может быть дополнительно улучшен сервис Cloud VR во многих направлениях. Таким образом, индустрия Cloud VR предоставит европейским операторам огромные возможности на рынке.

Полная оптическая сеть на базе симметрии 10G PON как основа MSO для услуги 4K Ultra HD видеоCloud VR

Интерактивные услуги Ultra-HD видео и Cloud VR предъявляют высокие требования к максимальной пропускной способности и стабильности сети. Мы считаем, что пакет пропускной способности пользователей, включая услугу 4K UHD, рекомендуется запускать со скоростью 100Mbps, задержка сегмента доступа контролируется в пределах 20 мс. Пропускная способность пакета, включая услугу Cloud VR, должна достигать 1Гбит/с. Задержка сегмента доступа должна контролироваться в пределах 8 мс. Для выполнения этого требования сеть оператора должна обладать гигабитными широкополосными возможностями. В то же время желательно, чтобы традиционный коаксиальный кабель операторов MSO постепенно был заменен на оптоволокно.

Решение SingleFAN Pro компании Huawei основано на использовании оптического волокна и симметричной оптической сети 10G PON. Оптоволокно предназначено для создания оптимальной несущей сети для MSO для конечного сверхвысокого разрешения и опыта обслуживания Cloud VR и имеет очевидные преимущества по сравнению с традиционными коаксиальными решениями. Во-первых, симметричный 10G PON не ограничивается частотным спектром. Пропускная способность восходящих и нисходящих каналов может достигать 10 Гбит/с, а пропускная способность восходящего канала достигает величины в 7 раз больше DOCSIS3.1, что эффективно поддерживает сценарий высокой симметричной полосы пропускания, такой как Cloud VR. Для сценариев, где первоначальных пользователей Ultra HD и Cloud VR мало, но ожидается дальнейшая разработка, компания Huawei выступила инициатором решения Flex-PON2.0 с интегрированием 6-режимных возможностей, таких как GPON, 10G PON и TWDM PON на одной плате. Компания продолжит постепенное развитие сети доступа в ближайшие 5-10 лет.

Уже 115 операторов связи и MSO в 49 странах выпустили полные оптические услуги Gigabit, а услуги UHD-видео и Cloud VR с использованием оптического волокна для передачи IP стали трендом времени. Ожидается, что поставки порта 10G GPON PON увеличатся с 385 500 портов в 2019 году до 6,6 млн в 2024-м, при этом среднегодовые темпы роста составят 77%.

Гигабитная оптическая сеть с симметричной технологией 10G PON отвечает широкополосным, видео- и мультисервисным требованиям. Программа сокращена на 3/4 и соответствует стандарту CoC V6 ЕС, является действительно инновационным решением.

Huawei обязуется создать интеллектуальную несущую сеть для гигабитного широкополосного доступа и обеспечить повсеместное подключение. Мы надеемся на сотрудничество с отраслевыми партнерами, включая операторов MSO, для ускорения развития Ultra HD в эпоху 10G.

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