15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытный образец белорусского электромотоцикла будет готов в декабре, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" Национальной академии наук Николай Янкевич.

"Сейчас мы работаем над созданием электромотоцикла. Разработана конструкторская документация. Опытный образец будет готов к концу года, в декабре. Идет работа и над электроквадроциклом, возможно, результат будет уже в январе", - сказал Николай Янкевич.

На заводе "Оптрон" была проведена модернизация мотор-колеса для легких транспортных средств, разработан новый блок управления и программное обеспечение. Именно на базе этого мотор-колеса и создается отечественный индивидуальный электротранспорт. Уже разработаны электровелосипед, электросамокат, электроскутер. Белорусские ученые работают и над совершенствованием технических характеристик уже готовых изделий. "Наше мотор-колесо для городского электровелосипеда сейчас весит около 3 кг, в то время как раньше было порядка 5-6 кг", - отметил гендиректор.

После того, как белорусские изделия малого электротранспорта пройдут испытания и сертификацию, планируется начать их серийное производство и продажу.

Торжественные мероприятия, посвященные 90-летию Национальной академии наук Беларуси, проходят 15-16 ноября. Сегодня в Минске организована III Международная научно-практическая конференция "Наука - инновационному развитию общества". Программа конференции включает фундаментальные и прикладные вопросы создания наукоемких технологий, материалов и продуктов по прорывным направлениям развития науки. Ведущие ученые страны, зарубежные гости выступят с научными докладами по тематике развития физики, математики и информатики, актуальным проблемам физического материаловедения, современным энергетическим системам, процессам и технологиям. На конференции представлены последние разработки в области машиностроения, инженерии поверхностей, химии и наук о Земле, современных биотехнологий и экологии, медицинских и аграрных наук, гуманитарного знания.

Масштабная выставка результатов инновационной деятельности ученых НАН Беларуси откроется 16 ноября. Планируется, что на ней будет представлено свыше 300 последних научно-технических разработок, найдут отражение передовые направления развития отечественной научной сферы - космические, информационные, био-, нанотехнологии, новые лекарственные средства, достижения ученых-аграриев. Будет развернута экспозиция книг ученых-гуманитариев, а также археологическая выставка. В 14.30 состоится торжественное собрание научной общественности страны, посвященное 90-летию НАН Беларуси, где будут награждены лучшие ученые.-0-