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Орбитальный телескоп Hubble обнаружил стремительно испаряющуюся экзопланету

Технологии 15.12.2018 | 20:40
Фото wikipedia.org
Фото wikipedia.org

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа ученых обнаружила необычную, стремительно испаряющуюся экзопланету, относящуюся к классу "горячих Нептунов". Открытие было сделано с помощью орбитального телескопа Hubble, сообщает сайт центра управления космической обсерваторией в штате Мэриленд.

"Горячий Нептун" - редкая разновидность экзопланет: намного чаще астрономам попадаются так называемые горячие Суперземли или "горячие Юпитеры". Все они расположены очень близко к своей звезде, поэтому температуры на них очень высокие. "Горячих Нептунов" нашли всего несколько, и специалисты пока не могут объяснить, в чем причина: то ли подобные планеты сами по себе редко формируются, то ли когда-то их было много, но с тех пор они исчезли. Новое открытие позволяет пролить свет на этот вопрос.

"Горячий Нептун" ученые нашли несколько лет назад. Обнаруженная экзопланета GJ 436b на тот момент была одной из самых горячих в своем классе и теряла свою атмосферу, которая медленно испарялась. Обнаруженный сейчас "горячий Нептун" GJ 3470b теряет атмосферу почти в 100 раз быстрее.

Экзопланета обращается на расстоянии около 6 млн км от своей звезды. Мощное излучение звезды разогревает атмосферу "горячего Нептуна", часть вещества преодолевает силу притяжения и вырывается за ее пределы. Этот газ формирует гигантское облако вокруг планеты, которое постепенно рассеивается в космическом пространстве.

Согласно подсчетам специалистов, этот "горячий Нептун" мог потерять за время своего существования почти 35% всего вещества, из которого он состоит.-0-

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