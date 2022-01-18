Оргкомитет провел первое заседание по подготовке форума ТИБО-2022

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве связи и информатизации состоялось первое заседание организационного комитета международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Мероприятие прошло под руководством председателя оргкомитета форума ТИБО-2022, министра связи и информатизации Константина Шульгана. "В ходе заседания были рассмотрены и обсуждены основные актуальные вопросы подготовки форума, в числе которых формирование концепции XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022, подготовка выставочной экспозиции, организация крупнейших мероприятий форума - IV Евразийского цифрового форума, II Форума "Цифровая экономика" и V Белорусского ИКТ саммита", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, по итогам заседания приняты решения для определения согласованных подходов к подготовке и проведению форума ТИБО-2022, который планируется провести с 24 по 27 мая в Минске. Также участники заседания одобрили в качестве основы для дальнейшей работы проект концепции форума, согласовали план его подготовки и проведения и план-проспект форума ТИБО-2022, а также подходы к организации основных форумных мероприятий.

Очередное заседание оргкомитета запланировано провести в середине февраля.-0-